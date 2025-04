Difesa Intelligente: La Nuova Era della Guerra in Europa

Alla luce della guerra in Ucraina, l’Europa si sta adattando a nuove forme di conflitto, che avvengono lontano dalle tradizionali linee del fronte. Questo cambiamento richiede strategie diverse e una riconsiderazione delle politiche di difesa e sicurezza. Gli sviluppi recenti stanno costringendo i paesi europei a rimanere uniti e a collaborare per affrontare le sfide emergenti. L’importanza di informarsi su questi eventi è fondamentale per comprendere l’evoluzione della situazione. Euronews offre notizie e approfondimenti in 12 lingue per tenere aggiornati i cittadini europei sulle storie che li riguardano.