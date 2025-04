Difesa europea, sì del Pd alla Relazione: l’attacco del M5S

Il Parlamento europeo ha approvato il rapporto sulla politica di difesa e sicurezza comune 2024 con 399 voti favorevoli, 198 contrari e 72 astenuti. Hanno sostenuto il voto il Ppe, l’S&D (incluso il Pd con alcune eccezioni), Renew Europe, parte dell’ECR e buona parte dei Verdi/Ale (esclusi gli italiani). Opposizione da parte di una parte dell’ECR, alcuni socialisti (tra cui Cecilia Strada e Marco Tarquinio), l’estrema destra e parte dei Verdi italiani, con la Left e i Cinquestelle che hanno votato contro.

L’emendamento 19, che sostiene il piano ReArmEu presentato da Ursula von der Leyen, è stato approvato per alzata di mano. Il testo finale include il paragrafo 9 bis, che accoglie il piano ReArm Europe. Il Pd ha mantenuto una posizione contraria al riarmo, ma ha supportato il voto finale sulla relazione, una mediazione che ha cercato di evitare nuove divisioni interne. La segretaria Elly Schlein ha sottolineato la necessità di una revisione radicale del piano Von der Leyen.

In merito, esponenti del Pd si sono espressi favorevolmente per il voto compatto sulla relazione, riconoscendo l’importanza di procedere verso una difesa comune europea. Il voto ha visto la maggioranza di governo dividersi in tre: Forza Italia ha votato a favore, la Lega contro e Fratelli d’Italia si è astenuta. I Cinquestelle hanno criticato l’approvazione del piano, denunciando un rischio crescente di riarmo statale e chiedendo una mobilitazione contro tale indirizzo politico. Gaetano Pedullà del M5S ha evidenziato la frammentazione della maggioranza di governo, segnalando l’assenza di unità.