Difesa europea, convegno al Senato. Gasparri: “È nel nostro destino”

“La difesa europea è nel nostro destino e le modalità, le forme e le risorse necessarie saranno oggetto di discussione. Da settant’anni, sin dal 1954 quando la proposta di CED di De Gasperi venne respinta dai francesi, il tema è sempre presente. Oggi osserviamo una ripresa del dibattito su questo argomento. Difendersi è essenziale per garantire la libertà e la tutela della democrazia”. Queste le parole di Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato di Forza Italia, durante un convegno sulla Difesa europea al Senato, da lui promosso in memoria del generale Claudio Graziano. Gasparri ha sottolineato il contributo di Graziano, un uomo di grande prestigio delle forze armate, ricordato per le sue conclusioni nel convegno e per il suo onore nelle missioni internazionali, compresa quella in Libano. Ha evidenziato che l’esempio di Graziano dimostra come la difesa italiana rappresenti una forza di pace e di democrazia.