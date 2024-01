Difesa di Chiara Ferragni da parte di un personaggio famoso: “Bullismo!”

A distanza di un mese da quando è esploso, il caso del pandoro gate continua a tenere banco sui media nazionali (con tanto di inviati appostati sotto casa dei Ferragnez) e sui social, dove però la situazione è degenerata. Infatti dai commenti e tweet di critica si è passati ai meme, fino agli insulti più squallidi rivolti a quella che resta comunque una persona, una ragazza che ha fatto un errore e l’ha ammesso. E proprio per le offese e il negozio vandalizzato, è arrivata in difesa di Chiara Ferragni una personalità molto nota anche sui social, Elisa D’ospina.

Elisa D’Ospina: i tweet in difesa di Chiara Ferragni.

“Si parla tanto di violenza sulle donne poi basta un passo falso e da due settimane si spara addosso a Chiara Ferragni per ogni cosa. Datevi una calmata che questo odio sociale iniziare a essere pesante anche per chi vi legge. Scopro il 2 gennaio 2024 che bullismo, vandalizzare un negozio, minacciare non è una forma di violenza. Che imbarazzo”.

Elisa non esagera, basta fare un giro nei commenti di TikTok, Instagram e Twitter per trovare decine di utenti che augurano qualsiasi cosa a Chiara e Fedez e offendono in ogni modo possibile la Ferragni. Ricordiamoci che si può criticare una persona senza necessariamente vomitare insulti o augurare malattie.

Inoltre vorrei chiedere a chi giustifica ciò che stanno facendo a Chiara: se il trattamento riservato alla Ferragni vi sembra adeguato come prezzo da pagare per i suoi errori, cosa dovremmo fare a chi (stipendiato con i nostri soldi) mette in ginocchio il nostro paese, discrimina, truffa (non mantenendo ciò che promette in campagna elettorale)? Con loro cosa dovremmo fare?

Elisa D’Ospina le vecchie dichiarazioni su Chiara Ferragni.

Che la riflessione di Elisa sia genuina lo dimostrano le sue vecchie dichiarazioni su Chiara. D’Ospina non è certo una fangirl di Mrs Ferragnez e cinque anni prima dei tweet in difesa di Chiara, ha espresso le sue perplessità sul film Unposted.