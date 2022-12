Difesa Becciu: "Del tutto estraneo a caso PopBari, Sds mai coinvolta in operazione"

“Il riferimento al Cardinale Giovanni Angelo Becciu, descritto come ‘un’ombra’ spuntata nell’ambito di un procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di Bari, si rivela totalmente diffamatorio e privo del benché minimo riferimento alla realtà processuale”. Lo precisano i difensori dell’ex Sostituto della Segreteria di Stato Vaticana, gli avvocati Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo, in merito all’articolo pubblicato oggi dalla “La Gazzetta del Mezzogiorno” “PopBari, indagine in Vaticano: spunta l’ombra di Becciu”.

“Nel precisare che non sussiste alcun coinvolgimento del Cardinale Becciu nel predetto procedimento – aggiungono i legali – , si ribadisce, come già ampiamente accertato dinanzi al Tribunale Vaticano, che il nostro assistito non ha mai deciso di propria iniziativa alcun investimento limitandosi a ratificare le scelte dell’Ufficio Amministrativo, seguendo le segnalazioni e le istruttorie elaborate dai tecnici e dal responsabile dell’Ufficio competente. Non sussiste alcun coinvolgimento della Segreteria di Stato nell’operazione riconducibile alla banca Popolare di Bari: è così dunque ulteriormente improprio e arbitrario il riferimento all’Obolo di San Pietro. Pertanto l’accostamento del Cardinale Becciu a tale vicenda alla quale, si ribadisce, è completamente estraneo, risulta con evidenza assoluta diffamatorio. Sarà così oggetto di iniziative giudiziarie a tutela del suo onore e della sua reputazione”.