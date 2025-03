Difesa: A bordo di una nave della Marina francese per la preparazione alla guerra cibernetica

Quindici mila militari francesi sono attualmente coinvolti in una vasta esercitazione di difesa informatica, che si svolge a bordo di una nave della Marina militare. Questa manovra, considerata la più grande del Paese nel campo della sicurezza cibernetica, ha l’obiettivo di preparare i soldati a fronteggiare minacce reali nel contesto della guerra cibernetica. Durante le due settimane di attività, i partecipanti simuleranno vari scenari di attacchi informatici, testando le loro capacità operative e la reazione a situazioni critiche. L’esercitazione rappresenta un importante passo avanti nella strategia di difesa nazionale, evidenziando l’importanza crescente della sicurezza informatica in un mondo in cui le minacce digitali sono in costante aumento. Le tecnologie e le competenze sviluppate durante questa attività saranno fondamentali per garantire la protezione delle infrastrutture critiche e dei dati sensibili. La Marina francese si dimostra impegnata a rafforzare la propria preparazione e a potenziare le proprie forze in un ambito sempre più rilevante come quello della cybersicurezza.