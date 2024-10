Difenderemo i confini senza sosta

Il tema della migrazione continua a suscitare tensioni tra l’Unione europea e l’Italia. La premier Giorgia Meloni ha affermato che l’azione del governo italiano proseguirà per tutelare i confini nazionali e garantire che l’ingresso in Italia avvenga esclusivamente in modo legale, conforme alle normative europee. Questa dichiarazione è stata rilasciata dal Palazzo Chigi in un contesto di crescente pressione migratoria.

L’Unione europea, riferendosi alla situazione in Albania, ha sottolineato che le misure adottate dall’Italia devono rispettare i diritti e i trattati europei, senza compromettere la loro applicazione. Oggi, alle 18, Meloni presiederà un Consiglio dei ministri dedicato alle misure sui migranti, in particolare per definire un elenco di “Paesi terzi sicuri”. La presidente del Consiglio ha evidenziato l’importanza di combattere chi sfrutta il desiderio legittimo delle persone di migliorare le proprie condizioni di vita, sottolineando l’impegno del governo nel combattere le reti criminali e il traffico di esseri umani, che define “schiavismo del Terzo Millennio”.

Meloni ha anche ringraziato la Guardia di Finanza di Crotone e altre autorità per l’operazione che ha portato all’arresto di 13 persone coinvolte nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e nel riciclaggio di denaro derivante da attività illecite. Questi individui sono accusati di far parte di un’organizzazione criminale internazionale che utilizza la rotta marittima del Mediterraneo orientale per portare migranti in Italia e successivamente facilitarne l’espatrio verso la Francia e il Nord Europa.

La commissaria europea alle Migrazioni, Ylva Johansson, ha ribadito la necessità che le azioni italiane siano allineate con il diritto europeo. Nel frattempo, la Commissione europea sta considerando la possibilità di creare un elenco di Paesi terzi sicuri, un passo che potrebbe semplificare le questioni legislative attinenti alla migrazione, anche se i portavoce hanno avvertito che è ancora troppo presto per una tempistica definitiva su tale iniziativa.

In sintesi, l’Italia è determinata a gestire il fenomeno migratorio in un contesto di cooperazione con l’Unione europea, ma rimanendo ferma nel definire le proprie politiche e la lotta contro il traffico di esseri umani.