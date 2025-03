“Dietro un coltello c’è il dolore di chi non ha più parole”, afferma Giuseppe Lavenia, presidente dell’Ordine degli psicologi delle Marche, commentando il caso di un 14enne che ha accoltellato un coetaneo a Frascati. La violenza è il risultato della solitudine e della mancanza di educazione emotiva. L’episodio, avvenuto in piazza Marconi, ha visto un giovane accoltellare un 16enne, ora in terapia intensiva. Il 14enne è stato arrestato per tentato omicidio.

Lavenia sottolinea che tali atti estremi non sono frutto di un impulso immediato, ma sono il culmine di un disagio profondo che non viene ascoltato. Molti ragazzi, privi degli strumenti per esprimere il proprio dolore, possono agire in modi tragici. “Una coltellata non è mai solo violenza”, afferma, “è l’ultimo grido di chi si sente invisibile”. Egli evidenzia che il malessere giovanile spesso si manifesta attraverso rabbia e provocazioni, piuttosto che lacrime o chiusura.

Lavenia mette in luce il vuoto educativo e relazionale che caratterizza la società attuale, dove ci si dimentica di insegnare ai giovani come affrontare le frustrazioni. Per affrontare questa crisi, è necessario unire le forze: i genitori, spesso lasciati soli, e le scuole, che hanno molte responsabilità ma pochi strumenti, devono lavorare insieme. È essenziale creare una rete di supporto e riportare al centro l’educazione emotiva. Un ragazzo che sa dare un nome alle proprie emozioni è meno propenso a ricorrere alla violenza per farsi ascoltare.