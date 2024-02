Dietro le quinte di Verissimo: il prima e dopo dell’intervista di Ilary Blasi

Tra le pagine del suo libro Che Stupida, Ilary Blasi ha svelato qualche retroscena sul GF Vip e L’Isola, ma anche il dietro le quinte della sua famosa intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel marzo del 2022. La conduttrice ha spiegato che la promozione de L’Isola dei Famosi prevedeva che fosse ospitata in vari programmi, a partire proprio da Verissimo. Ilary sapeva che quella non sarebbe stato un’intervista come tutte le altre.

Ilary Blasi e il dietro le quinte di Verissimo.

“Silvia Toffanin, la conduttrice, è sì una mia cara amica, ci conosciamo dai tempi di “Passaparola”, ma è anche una professionista del piccolo schermo: non serviva essere degli indovini per prevedere che mi avrebbe fatto almeno una domanda sullo stato del mio matrimonio. Quando glielo feci presente, Francesco non fu entusiasta. Secondo lui la sua smentita bastava e avanzava. «Sì, ma una domanda me la faranno di sicuro, è normale. Sono vent’anni che mi chiedono di te a ogni intervista: vuoi che proprio questa volta non succeda? Posso serenamente negare tutto?» Mi diede carta bianca. Potevo dire quello che volevo, visto che lui non aveva niente da nascondere. Aveva smentito, aveva giurato sui figli che era tutta una bugia. Quindi io, sicura di lui, sfoderai la leonessa che è in me. Mi feci truccare e pettinare dal ragazzo che Alessia aveva mandato al suo posto, mi dipinsi le unghie di rosso, mi infilai in un tubino color avorio e mi arrampicai sui tacchi, quindi andai in tv ad asfaltare chi, secondo me, aveva attaccato la mia famiglia”.

Ilary ha raccontato che mentre era dietro le quinte di Verissimo sperava arrivasse un gesto plateale di Francesco, qualcosa di simile a quello che lei aveva fatto per lui, quando nel 2016 si era scagliata contro Spalletti per gli attriti tra suo marito e la Roma. Totti però in quell’occasione non ha fatto nulla.

Quello che è successo dopo la puntata.

La Blasi nel libro ha descritto quello che ha provato dopo aver attaccato i giornalisti in tv. Ripensando alle parole usate per smentire i gossip, Ilary ha detto di essersi sentita malissimo, ma anche sollevata, perché forse con quelle sue dichiarazioni si sarebbe chiuso il caso dei presunti tradimenti.

La conduttrice appena fuori dallo studio di Silvia Toffanin ha scritto al marito raccontandogli di averlo difeso ‘come una kamikaze’ e gli ha fatto una richiesta: “Gli ho scritto ‘Come sai comincia l’Isola, invece di rimanere metà della settimana a Milano, dopo ciascuna puntata tornerò a casa. Fare avanti e indietro è una fatica mostruosa, ma non mi interessa, voglio dimostrarti quanto tengo a noi due. Sarebbe bello se tu, mentre sono via, passassi un po’ di tempo con i bambini. Capisci che dare un’immagine di unità familiare se esci troppo spesso con gli amici diventa difficile’“.

E pare che alla richiesta di Ilary Francesco abbia risposto con un secco ‘ok’. Purtroppo però sappiamo tutti come sono andate poi le cose dopo quell’intervista.