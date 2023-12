Dietro le quinte di Temptation, parla un concorrente: “Venne un’autrice”

Prima di Tale e Quale Show e del Grande Fratello Vip, Alex Belli ha partecipato a Temptation Island, ma la sua avventura è stata un po’ diversa rispetto a quella degli altri concorrenti. All’inizio infatti l’attore non mostrava il minimo cenno di gelosia, nonostante Delia Duran si fosse già avvicinata a un tentatore. In un’intervista rilasciata nel programma Turchesando, Alex ha spiegato di essere stato raggiunto da un’autrice del reality, che dietro le quinte gli ha palesato la sua perplessità rispetto al suo atteggiamento molto rilassato davanti ai famosi ‘video’.

“Il falò di confronto con me, Delia e Alessia Marcuzzi è stato surreale. Ricordo le facce di Alessia, fantastiche. Però Delia lì dentro faceva più cose da tentatrice che da concorrente. Tutta la diatriba è nata per quello. Se anche c’è una minima gelosia interna alla coppia, lì viene fuori a mille. Perché il programma si basa su quello, sulla tentazione, si chiama Temptation Island e non Asilo Mariuccia.

Adesso voglio raccontare un piccolo dietro le quinte, lo rivelo solo qui. All’inizio venne l’autrice da me e mi disse ‘Belli qui abbiamo un problema. Perché ti abbiamo già fatto vedere diversi video e non dici nulla?’. E io mi ricordo che dissi ‘ragazzi se mi fate vedere Delia che balla la Macarena e i balli latini non so cosa devo fare, io mi sono innamorato di questa donna. Non posso essere geloso di questa donna’. Il giorno dopo ‘abbiamo quattro video per te’.

Poi c’è stato il GF Vip. I primi video che vedevo della storia tra me e Sole, li vedevamo stupiti. Perché in puntata vedevamo delle cose molto più enfatizzate rispetto a come le vivevamo noi. Più forti di come la vivevamo internamente. Ci sono due percepiti diversi. Poi la storia ha preso il largo ed è diventata pesantuccia per chi stava fuori. Poi quando Delia è entrata ha capito tutto. Dentro la casa è normale instaurare dei rapporti intensi. Quello è un programma che va vissuto, altrimenti direi che è impossibile capirlo davvero”.