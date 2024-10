Dietro le quinte di Ballando: domanda scomoda a Barbara d’Urso

Barbara d’Urso è stata protagonista della seconda puntata di Ballando con le Stelle, esprimendo il suo entusiasmo per il programma e il lavoro di squadra che c’è dietro le quinte. Ha descritto l’atmosfera come "bellissima", sottolineando la gentilezza delle persone coinvolte e l’intenso lavoro di organizzazione guidato da Milly Carlucci. La conduttrice ha anche condiviso il suo affetto per lo show, affermando di averlo sempre seguito da spettatrice, rendendo l’esperienza di ballare sulla pista particolarmente emozionante.

Dopo la sua esibizione, l’inviato Rai Domenico Marocchi ha chiesto a Barbara se seguiva Ballando anche quando era in onda Baila, programma concorrente trasmesso da Mediaset. La d’Urso ha risposto con una certa nonchalance, ricordando che quelli erano "altri tempi". Questo scambio parla della competizione tra i due programmi, essendo Baila un format acquistato da Mediaset, mentre Ballando con le Stelle è la versione italiana del format britannico Strictly Come Dancing.

Nel 2011, Milly Carlucci ha intrapreso un’azione legale contro Mediaset, rivendicando la paternità del format, sostenendo che Baila fosse troppo simile a Ballando. Ha dichiarato che Baila rappresentava una minaccia sia per Ballando con le Stelle che per la televisione in generale. La Carlucci ha esposto la sua posizione di fronte ai vertici aziendali, chiedendo di proteggere il programma e sottolineando la necessità di un confronto riguardo all’“impopolarità” della scelta di mandare in onda Baila. Ha elencato similitudini significative tra i due show, tra cui la struttura delle esibizioni e la modalità di voto della giuria.

Infine, si è suscitata curiosità attorno a un possibile incontro tra Barbara d’Urso e Carlo Aloia, ex concorrente di Baila e ora maestro a Ballando con le Stelle, alimentando l’interesse del pubblico per le dinamiche tra i diversi programmi di danza in televisione. Questo episodio evidenzia i legami e le rivalità che caratterizzano il panorama televisivo italiano, con il ballo che rimane un elemento di forte attrazione per il pubblico e per i professionisti del settore.