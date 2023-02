Dietro le quinte dell’Ariston Madame scopre la bufala della lite con l’artista AO

Mercoledì sera ha iniziato a circolare sui social il rumor di una litigata tra due cantanti dietro le quinte del Teatro Ariston. Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno fatto le iniziali delle due artiste che avrebbero discusso (A e M) e da lì alcune testate hanno fatto dei possibili nomi, tirando in ballo Madame e l’artista AO (che ha prontamente smentito).

Ieri al Dietro Festival abbiamo visto l’esatto momento in cui Madame ha scoperto della fake news che la riguardava: “L’artista A? Non l’ho neanche mai incontrata dietro le quinte perché io e lei avevamo orari molto diversi. Quindi mi dispiace deludere i vostri cuori, ma purtroppo erano tutte cavolate“.

NON IL WATER GATE CON TANTO DI MENZIONE DEI VACCINI DI MADAME #DietroFestival pic.twitter.com/uG6Bjl8EwP — emma💐 ha fame da cento euro (@mbiscottx) February 12, 2023

La cantante de Il Bene nel Male ha anche pubblicato un tweet sulla questione: “Comunque con Anna non è successo niente, non ci siamo neanche mai viste, erano tutte voci inutili messe in giro a chissà che fine. Mi spiace rompere il sogno del gossip, mi stavo divertendo anche io. Anna solo amore per te e il tuo pezzo è una preghiera magnifica“.

Deianira in questi giorni ha specificato che non ha mai fatto i nomi di Madame e dell’artista AO e che la sua indiscrezione è reale e riguarda altre due persone.

Il mostro e la pu**ana. Tutto perfetto. https://t.co/8j5XPkngdu — madame (@sonolamadame1) February 12, 2023

Rumor della lite dietro le quinte dell’Ariston, smentita da Oxarte.