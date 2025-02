Dietro le Quinte della Strategia della Holding

La Ferrari ha registrato una flessione del titolo in Borsa, con un calo di oltre il 7% dopo l’annuncio della vendita del 4% del suo capitale sociale da parte di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann. Exor ha venduto circa 7 milioni di azioni di Ferrari, incassando circa 3 miliardi di euro. La cessione, iniziata il 26 febbraio, è stata rivolta a investitori istituzionali, mentre il prezzo di offerta dovrebbe aggirarsi intorno ai 450 euro per azione, secondo quanto riportato da Reuters. Parte delle azioni vendute sono state riacquistate da Ferrari stessa, che ha acquistato 666.666 azioni per un totale di 300 milioni di euro, nell’ambito di un programma di buyback da due miliardi di euro avviato nel 2022.

Con questa transazione, Exor riduce la propria partecipazione nel capitale di Ferrari al 20% e al 30% dei diritti di voto, mantenendosi comunque come il principale azionista della casa automobilistica. John Elkann, CEO di Exor, ha dichiarato l’impegno a lungo termine della holding con Ferrari, sottolineando il ruolo fondamentale della casa automobilistica nel portafoglio di Exor. Negli ultimi dieci anni, il valore di Ferrari è aumentato significativamente, rappresentando ora circa il 50% del valore della holding.

Exor ha comunicato che la vendita delle azioni ha lo scopo di ridurre la concentrazione nel proprio portafoglio e di liberare risorse per potenziali acquisizioni future. Elkann ha ribadito la fiducia nel futuro di Ferrari e l’intenzione di rimanere il principale azionista.