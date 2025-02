Dietro le Quinte del Crollo delle Criptovalute

Il valore del Bitcoin ha subito un brusco calo, scendendo al di sotto degli 80.000 dollari e perdendo circa il 25% dal suo massimo storico di gennaio 2025. Questo crollo, registrato tra il 27 e il 28 febbraio, ha visto il Bitcoin scendere a 79.627 dollari con una perdita del 5,5%. Gli esperti descrivono questa fase come una “correzione” del mercato, influenzata da diversi fattori.

Le cause del crollo non sono isolate ma multiple. In primo luogo, il crescente controllo governativo sulle criptovalute ha generato preoccupazione tra gli investitori. Negli Stati Uniti, la SEC sta indagando sugli exchange, mentre in Europa si discutono regolamenti più severi. Inoltre, grandi investitori, noti come “whales”, hanno iniziato a vendere i propri Bitcoin, contribuendo a un effetto domino che ha ulteriormente abbassato il prezzo e spinto altri a limitare le perdite.

Altri fattori includono la mancanza di sostegno per le politiche pro-cripto da parte del neo-presidente Trump e un’importante violazione della sicurezza che ha portato al furto di 1,46 miliardi di dollari in criptovalute. L’attuale incertezza sui mercati crypto ha suscitato opinioni contrastanti tra gli analisti: alcuni vedono il crollo come una fase di consolidamento, mentre altri temono un trend ribassista prolungato.

Attualmente, il livello chiave da monitorare è 80.000 dollari; se il Bitcoin rimarrà sotto questa soglia, potrà subire ulteriori perdite. In caso contrario, un recupero sopra gli 85.000 dollari potrebbe rianimare la fiducia nel mercato e attrarre nuovi acquirenti.