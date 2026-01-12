7.4 C
Dietro le quinte dei Golden Globes

Le celebrities hanno portato glamour e glitz sul crimson carpet dei Golden Globes. La co-conduttrice di “CBS Mornings” Gayle King ha parlato con alcune delle più grandi star di Hollywood e offre uno sguardo dietro le quinte alla notte degli award. Le stelle hanno illuminato il red carpet con le loro presenze, mostrando i loro abiti e accessori più eleganti. La serata è stata un’occasione per celebrare i migliori talenti del mondo del cinema e della televisione, con molti attori e attrici che hanno ricevuto premi per le loro performance eccezionali. LaCBS News offre una visuale esclusiva di quanto è avvenuto dietro le quinte durante la cerimonia, con interviste e immagini esclusive dei vip presenti.

