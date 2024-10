Dietro le Quinte: Controversie e Squalifiche

Nell’ultima puntata di “Ballando Con Le Stelle”, andata in onda il 20 ottobre 2024, si è verificata una lite tra Alan Friedman e un membro dello staff, secondo quanto riportato da Davide Maggio. La discussione è avvenuta dietro le quinte e si sarebbe trattata di un episodio piuttosto acceso. Dopo l’accaduto, la Rai sarebbe stata informata e, in seguito a una lettera di richiamo, avrebbe richiesto l’allontanamento di Friedman dal programma, nonostante sia ancora in gara.

Durante la puntata, Friedman ha affrontato il rischio eliminazione, trovandosi in spareggio con Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, ma è stato salvato dalla giuria. Nonostante il suo successo nella competizione, la furibonda lite ha catturato l’attenzione, portando Maggio a dichiarare che è stata “una cosa bella forte”. La Rai ha deciso di intervenire, considerando la situazione inappropriata per un programma della televisione pubblica, dove non si possono trascurare episodi di questo tipo.

La lite, avvenuta lontano dagli occhi del pubblico, non sorprende gli spettatori, dato che il programma è noto per i suoi continui colpi di scena e discussioni. Nel corso della puntata, Friedman e la sua partner Giada Lini si sono esibiti, ottenendo la vittoria nello spareggio e mantenendo il loro posto nella competizione. La coppia si è posizionata al quinto posto della classifica generale con un punteggio di 44. Dall’altra parte, Sonia Bruganelli, che ha chiuso la puntata all’ultimo posto, è stata salvata grazie a una wild card fornita da Sara Di Vaira.

In cima alla classifica, invece, si sono piazzati la cantante Nina Zilli e il ballerino Pasquale La Rocca, continuando a dimostrare il loro talento nel programma. La situazione di Alan Friedman rimane incerta, in attesa di decisioni finali da parte della Rai dopo l’incidente dietro le quinte.