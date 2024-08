dietro l’addio si nasconderebbe un motivo molto serio

Una coppia davvero apprezzata potrebbe aver perso quello smalto con cui li abbiamo osservati e amati negli scorsi mesi. Stiamo parlando di Perla Vatiero e Mirko Brunetti, la coppia d’oro dell’ultima edizione del Grande Fratello. I due, infatti, sembrano al centro di un periodo di profonda crisi.

La loro relazione, che ci ricordiamo sicuramente come dolce e idilliaca, starebbe affrontando gravi difficoltà, un momento problematico che i due faticano a superare. Diverse sarebbero le cause di questa situazione traballante per la coppia ex Grande Fratello.

Sicuramente da un lato va considerata la distanza fisica e i numerosi pettegolezzi che circolano intorno alla fedeltà all’interno della coppia, alimentati anche dalle rispettive famiglie, che avrebbero espresso il loro parere non proprio entusiastico sulla coppia. Bisogna anche riflettere sulle chiacchierate presunte infedeltà da parte di Mirko, il quale sarebbe stato sorpreso a trascorrere una notte fuori casa. In quell’occasione sarebbe stato in compagnia di amiche, il tutto avvenuto senza avvertire Perla.

Nonostante i tentativi di Mirko di smentire i rumors disastrosi sulla coppia attraverso i suoi profili social, il danno sembra ormai irreparabile. I due giovani ex Grande Fratello, infatti, non appaiono più insieme sui social, come avveniva invece in passato. Si tratta di un segno inequivocabile di una distanza sempre crescente. Entrambi sembrano aver intrapreso strade separate.

Mirko sarebbe immerso nel suo lavoro, condividendo sui social video e storie che lo ritraggono sempre occupato. Dall’altra parte, Perla, invece, continua a raccontare la sua vita tra progetti lavorativi insieme alla sorella, oltre che essere protagonista di diversi servizi fotografici. Secondo le indiscrezioni dell’esperto social Alessandro Rosica, la crisi tra Perla e Mirko sarebbe molto profonda e difficilmente potrebbe risolversi di qui a breve. Le principali cause sarebbero il fatto che Mirko non abbia mai gradito alcuni contatti di Perla, e la contrarietà della famiglia di lei verso alcune condotte del ragazzo.

Siamo davanti a un’altra storia turbolenta come quella della coppia Fedez-Ferragni, dove anche in quel caso le famiglie e gli amici hanno avuto un ruolo importante nell’evoluzione della relazione.