Dietro il lieto fine si celano rischi reali

Dietro il fascino delle principesse Disney si nascondono sfide reali legate alla salute fisica e mentale. Uno studio del British Medical Journal analizza in modo ironico questi rischi, prendendo in considerazione vari aspetti scientifici e sociali.

Biancaneve, costretta a vivere in isolamento, affronta stress cronico e sovraccarico fisico, aumentando il rischio di depressione e malattie cardiovascolari. Sebbene i sette nani possano offrirle supporto sociale, le condizioni di vita e la vicinanza a un veleno, rappresentato dalla mela avvelenata, evidenziano pericoli legati alla salute.

Jasmine vive nel lusso ma è isolata socialmente, esponendosi a problemi mentali come ansia e depressione. La tigre Rajah, sebbene affettuosa, costituisce un rischio zoonotico, portando potenziali infezioni all’uomo che possono essere gravi, specialmente in mancanza di precauzioni sanitarie.

Anche Belle affronta rischi significativi vivendo con la Bestia, un ibrido tra uomo e animale, esponendosi a malattie zoonotiche come la brucellosi, in un ambiente igienico precario. Le interazioni con creature antropomorfe aumentano i problemi igienico-sanitari.

Cenerentola sperimenta l’inquinamento domestico, poiché vive in un ambiente pieno di polvere, il che potrebbe portare a malattie respiratorie come la broncopneumopatia cronica ostruttiva. La magia della fata madrina, rappresentata da microplastiche, amplifica ulteriormente il rischio per la salute polmonare.

Pocahontas compie un gesto audace saltando da una scogliera, ma un’analisi scientifica rivela che un salto di oltre 250 metri potrebbe provocare gravi traumi fisici. La sua azione, interpretata come un gesto liberatorio, diventa una rappresentazione dei pericoli delle imprese estreme.

Aurora, la Bella Addormentata, rischia gravi conseguenze legate all’immobilità prolungata, come piaghe da decubito e depressione metabolica. La questione del consenso, sollevata dal bacio del principe, aggiunge un ulteriore strato di complessità alla sua storia.

Mulan vive sotto l’ombra delle aspettative familiari e culturali, con conseguenze psicologiche come ansia e depressione. La sua determinazione, pur commendabile, evidenzia il peso delle pressioni sociali.

Infine, Rapunzel, con i suoi lunghi capelli, soffre di alopecia da trazione, un problema fisico e emotivo legato all’identità. Queste storie, analizzate scientificamente, ci portano a riflettere sull’importanza della salute, suggerendo che per un vero lieto fine è necessaria una buona condizione di benessere.