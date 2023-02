Dietro Festival, la reazione di artisti e tecnici alla sfuriata di Blanco nel backstage dell’Ariston: “Questo è pazzo!”

Dopo cinque serate di Festival di Sanremo, ieri sera su Rai Uno è andato in onda il Dietro Festival. Tra le tante cose abbiamo anche visto la reazione dei tecnici e di alcuni artisti alla sfuriata di Blanco durante la sua esibizione de L’Isola delle Rose.

Mentre Blanco indicava il suo orecchio e ripeteva ‘non sento la voce‘, dal backstage Nick Luciani commentava: “Ragazzi non gli è partito l’audio!“. Un tecnico ha aggiunto: “Probabilmente la cuffia è rotta. Sì, il fonico suo salendo ha detto che probabilmente la cuffia si è rotta“.

Dietro Festival, la reazione di Nick e Tiziano alla sfuriata di Blanco.

Appena il cantante bresciano ha iniziato a dare calci alle rose, Nick Luciani ha indicato il monitor e rivolgendosi ai colleghi ha detto: “Oh ma che sta a fa? Guardate, ma gli è partito l’audio e adesso sta a sfascià tutto! Ma questo è pazzo!“. Tiziano Leonardi dei Cugini di Campagna sbigottito è riuscito a dire solo: “Oddio mo è pure scivolato!“.

Subito dopo essersi esibito insieme a Nick, Ivano e Silvano, Tiziano Leonardi ha ironizzato: “Dite che abbiamo spaccato? No in realtà sul palco non abbiamo spaccato niente!”

Personalmente al Dietro Festival avrei tanto voluto vedere la reazione di Mahmood alla performance rosefobica del suo amico e collega. Me lo immagino così…



