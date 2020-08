La crisi tra Andrea Damante e Giulia De Lellis si fa sempre più profonda e c’è chi giura che i due si siano detti definitivamente addio. Oggi però Vanity Fair ha lanciato un’indiscrezione precisa, secondo la quale la madre dell’ex tronista non avrebbe mai perdonato Giuliona per il libro che smaschera i tradimenti di Andrea: “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza“. La giornalista Claudia Casiraghi ha detto addirittura che la suocera della nostra vulcanologa avrebbe influenzato la crisi di Giulia e Andrea.

“Una crisi provocata dall’ingerenza della suocera. Quella tra Andrea Damante e Giulia De Lellis non sarebbe una tra le tante e ordinarie parentesi d’ombra di una relazione altalenante, ma uno stallo provocato dall’impossibilità di compiacere le famiglie di origine. Giulia De Lellis, infatti, non avrebbe saputo farsi perdonare la pubblicazione di un libro-diario, sulle corna e i tradimenti e le mancanze di Andrea Damante. E tanto avrebbe fatto la suocera che il figlio dj, in coppia con l’influencer dal 2016, avrebbe deciso di troncare il rapporto con la fidanzata”.