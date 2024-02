Dietro al suo burbero rifiuto si nasconde un meraviglioso segreto

Quando scopre cosa scatena il burbero rifiuto della gatta Sandy resta senza parole: il felino abbandonato nascondeva un meraviglioso segreto.

Sandy era una gatta arancione dal temperamento molto particolare e altamente suscettibile non appena è stata accolta nella sua nuova casa. La gatta aveva fatto di tutto per allontanarsi definitivamente dal suo precedente rifugio. Era il mese di ottobre 2023 quando Sandy è stata accolta nella sua nuova casa. Da quel momento in poi nulla sarebbe stato più lo stesso.

La gattina, prima di approdare tra le mani dei responsabili della “Foster Kitten Mama”, si trovava reclusa in un gattile sovraffollato del Kansas. Il luogo – come spiegano i volontari – non era affatto adatto alle sue condizioni. Sandy, però, nonostante avesse trovato un luogo più accogliente in cui poter vivere si rifiutava ugualmente di lasciarsi avvicinare chiunque. Il motivo? Stava per diventare mamma.

Molto presto i volontari si sono accorti, infatti, che dietro ai burberi modi di fare di Sandy ci fosse, in realtà, una diretta risposta al suo istinto di protezione verso i suoi cuccioli. Sandy, abituata com’era a dover sopravvivere in mezzo a moltissimi altri felini, aveva sviluppato un atteggiamento scostante e di rifiuto a qualsivoglia attenzione o carezza. Grazie, però, alle attenzione dell’équipe di @fosterkittenmama1 Sandy ha presto appurato di essere in mani sicure e ha gradualmente iniziato a lasciarsi andare alle cure della squadra.

Mamma gatta ha infine dato alla luce i suoi cuccioli, riempiendo la sede dell’organizzazione no-profit di una straordinaria ondata di tenerezza. Anche i gattini hanno dovuto imparare ad ambientarsi nel nuovo spazio. Ma, per fortuna, tutto è andato per il meglio. L’organizzazione avrebbe salvato già 500 gatti negli ultimi 4 anni.

Il piccolo gatto dal manto rossiccio appare – adesso – al caldo e al sicuro tra le zampette amorevoli di mamma Sandy. Vedere la gatta riprendere fiducia nel mondo attorno a lei è stata un’emozione unica. E anche per tal ragione il team del rifugio ha deciso di realizzare una video-testimonianza del suo cambiamento.

“Grazie di essere così paziente con questa piccola famiglia di gatti“, ha scritto un utente volendo ringraziare il team dell’organizzazione per tutto ciò che ha fatto per la protettiva Sandy e i suoi bellissimi cuccioli. Si è trattato – difatti – di un “progresso incredibile in pochissimo tempo“.

@fosterkittenmama1 Sandy was taken in on Wednesday October 25th, 2023, from an over crowded shelter in Kansas. She couldn't be handled at all, but she was headed my way. Sandy arrived very pregnant and very spicy! Exactly one week later she delivered her beautiful babies. Watch this video to see her progress and there are a bunch more here and on Instagram to see the whole story unfold! Please ❤️ this video and share it, her story is such an amazing one!! I am a small, family run rescue. We've saved just over 500 kitties in the last 4 years. My life is dedicated to make theirs better! Your likes and shares are so appreciated as it helps us keep saving more! Thank you!🥰 Follow along on Instagram for more daily cuteness at fosterkittenmama.