Diete alternative per animali domestici in Italia: guida pratica

A Trento, si è osservato un cambiamento nelle abitudini alimentari anche per gli animali domestici. Molti proprietari iniziano a considerare diete alternative per i loro amici a quattro zampe, motivate da ragioni etiche e per garantire cibi più sani. Le diete vegane, vegetariane e la Barf, ossia cibo crudo biologicamente appropriato, sono tra le scelte più comuni.

La dottoressa Giada Gemma Bertuzzi, veterinaria specializzata in nutrizione, sottolinea che è importante tenere conto delle esigenze specifiche di ogni animale. Le diete vegetariane e vegane presentano approcci diversi: il cane, originariamente carnivoro, può adattarsi a una dieta vegetariana se equilibrata, mentre una dieta vegana, non essendo sempre bilanciata, comporta il rischio di carenze nutrizionali.

Per quanto riguarda i gatti, essendo carnivori stretti, la dottoressa consiglia di evitare una dieta vegana, poiché mancherebbero nutrienti essenziali come la taurina. In caso di dieta vegetariana, è fondamentale integrare altre fonti di proteine animali.

È cruciale considerare anche l’età dell’animale: le diete alternative sono sconsigliate per i cuccioli in fase di crescita. Le diete Barf, che includono solo alimenti crudi, necessitano di attenzione; eccessi di ossa possono causare problemi gastrointestinali e ci sono anche rischi microbiologici legati a contaminazioni batteriche.

Un’alimentazione non equilibrata può portare a problemi di salute nel lungo periodo. Se si sceglie di utilizzare alimenti commerciali, è consigliabile orientarsi verso marchi affidabili e optare per cibi ‘completi’ piuttosto che ‘complementari’ per garantire una dieta equilibrata.