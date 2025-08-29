25.3 C
Dieta vegana e Mediterranea: quale fa dimagrire di più?

La dieta vegana e la dieta Mediterranea sono state oggetto di un’analisi che ha rivelato risultati significativi. I partecipanti che hanno seguito una dieta vegana hanno visto un abbassamento dei punteggi PRAL e NEAP e hanno perso 6 chili in 16 settimane. Al contrario, chi ha adottato una dieta Mediterranea non ha mostrato variazioni di peso.

I ricercatori hanno attribuito la perdita di peso alla riduzione del carico acido alimentare, evidenziando che questa diminuzione è rimasta significativa anche dopo aver considerato fattori come età, sesso, livello di attività fisica e condizioni di salute. I prodotti di origine animale, come carne, pesce, uova e latticini, aumentano la produzione di acidi nell’organismo, contribuendo a un’infiammazione cronica che può influenzare negativamente il metabolismo e portare a un aumento di peso. Al contrario, le diete a base vegetale, che tendono a essere più alcaline, sono associate a una perdita di peso, a un miglioramento della sensibilità all’insulina e a una riduzione della pressione sanguigna.

Secondo la Dott.ssa Hana Kahleova, esperta di ricerca clinica, alimenti acidificanti come carne, uova e latticini possono incrementare il carico acido alimentare, risultando in infiammazione e aumento di peso. Sostituire i prodotti animali con alimenti vegetali, come verdure a foglia verde, frutti di bosco e legumi, può quindi favorire la perdita di peso e contribuire a un microbioma intestinale sano.

Fra gli alimenti raccomandati per un effetto alcalinizzante ci sono: verdure a foglia verde, broccoli, barbabietole, asparagi, aglio, carote e cavoli; frutta come frutti di bosco, mele, ciliegie e meloni; legumi come lenticchie, ceci, piselli e fagioli; e cereali come quinoa e miglio.

