Dieta mediterranea vuol dire salute: a Roma la conferenza sulla nutrizione

«L’alimentazione è uno dei determinanti della nostra salute insieme agli stili di vita. Nel nostro Paese abbiamo una tradizione legata alla Dieta mediterranea, ma purtroppo non è molto seguita: si tratta invece di una opportunità, ed è anche una valorizzazione dei nostri prodotti, come ad esempio l’olio di oliva, quindi è importante anche una sinergia con il ministero dell’Agricoltura». Parole di Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss),in apertura della Conferenza nazionale sulla nutrizione a Roma che ha preso il via il 21 febbraio presso l’Auditorium del Ministero della Salute, nella sede di Ribotta.

In apertura anche le parole del ministro della Salute Orazio Schillaci che ha sottolineato come «sia fondamentale insegnare sin da piccoli ad avere degli stili di vita adeguati per evitare, domani, che ci siano più malati”. Per il ministro «bisogna contrastare, specie nei giovani, gli stili alimentari poco salutari ma questi grandi cambiamenti si possono realizzare quando c’è condivisione e gioco di squadra, per l’adozione di scelte consapevoli».

L’evento, articolato in tre giornate, vedrà istituzioni, società scientifiche, mondo accademico, associazioni, consumatori e rappresentanti della filiera agroalimentare confrontarsi sulle principali tematiche in ambito nutrizionale.

La tre giorni prevede il saluto di benvenuto del Ministro della Salute, Orazio Schillaci; gli interventi del Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il 22 febbraio, e del Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, in apertura della terza giornata.

Concludono i lavori della Conferenza Nazionale sulla Nutrizione, il 23 febbraio, il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida e il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

Quattro i focus al centro del dibattito: promozione della salute e prevenzione delle malattie correlate all’alimentazione; rafforzare gli investimenti in nutrizione clinica e preventiva; qualità dei servizi ai cittadini; smarrimento nutrizionale e malnutrizione.