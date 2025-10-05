Dieta Mediterranea Verde per la Salute del Cervello in Italia

La dieta mediterranea in versione “green” offre vantaggi significativi per la salute del cervello. Un recente studio pubblicato sulla rivista “Clinical Nutrition” ha esaminato i dati di 294 individui in sovrappeso o obesi, suddivisi in tre gruppi. I partecipanti hanno seguito per 18 mesi una dieta standard sana, una dieta mediterranea tradizionale o quella “green”, che prevedeva una riduzione della carne rossa e un aumento di polifenoli, presenti in alimenti come il tè verde, le noci e la microalga Mankai.

I ricercatori hanno monitorato i livelli di due proteine nel sangue: Galectina-9 e Decorina, associate alla risposta immunitaria e all’infiammazione. Risultati interessanti hanno mostrato che i volontari che seguivano la dieta mediterranea “green” presentavano livelli inferiori di queste proteine rispetto agli altri gruppi, suggerendo un rischio ridotto di declino cognitivo.

La dieta “green” mantiene la base vegetale tipica della dieta mediterranea, aggiungendo però una maggiore quantità di legumi al posto della carne e aumentando il consumo di cibi ricchi di polifenoli. Per implementare questo regime alimentare, è consigliato bere tè verde, consumare frutti e ortaggi rossi e blu ricchi di antocianine, aggiungere noci ai pasti e gustare cioccolato fondente con almeno il 70% di cacao.

Questa revisione scientifica è stata coordinata da Lucilla Titta, esperta del programma Smartfood all’Istituto Europeo di Oncologia.