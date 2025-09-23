Dieta mediterranea verde: alleata contro l’invecchiamento cerebrale

Una variante della dieta mediterranea, nota come “verde”, potrebbe aiutare a rallentare l’invecchiamento cerebrale. Questo è quanto risulta da uno studio condotto da esperti della Harvard T.H. Chan School of Public Health, della Ben-Gurion University e dell’Università di Lipsia, pubblicato su Clinical Nutrition.

Lo studio ha analizzato i dati di circa 300 adulti in sovrappeso, coinvolti nel trial clinico DIRECT PLUS, progettato per esplorare il legame tra alimentazione e salute del cervello. I partecipanti sono stati seguiti per 18 mesi e suddivisi in tre gruppi: uno con una dieta sana standard, uno con una dieta mediterranea tradizionale ipocalorica e un altro che seguiva la versione “verde”. Quest’ultima prevedeva un consumo regolare di tè verde e di Mankai, una pianta acquatica ricca di proteine.

I ricercatori hanno esaminato l’impatto dei diversi regimi alimentari misurando livelli di specifiche proteine nel sangue, considerati indicatori dell’invecchiamento cerebrale. Alte concentrazioni di queste proteine sono state in passato collegate a un’accelerazione del declino cognitivo e a un aumento del rischio di malattie neurologiche come l’Alzheimer.

Nei volontari che hanno seguito la dieta mediterranea verde, è stata riscontrata una significativa riduzione di questi marcatori, mentre negli altri gruppi i livelli rimanevano elevati. I ricercatori suggeriscono che questo effetto protettivo possa derivare dalle proprietà antinfiammatorie degli ingredienti presenti nella dieta.

Le analisi delle proteine circolanti offrono un’indicazione sulla salute cerebrale, rilevando cambiamenti biologici prima dei sintomi clinici. Questo approccio potrebbe fornire informazioni utili per sviluppare strategie preventive mirate. I risultati evidenziano che modifiche alimentari possono contribuire al mantenimento delle funzioni cognitive con l’età, rendendo la dieta mediterranea verde una potenziale opzione per proteggere la salute del cervello.