Dieta Mediterranea: Segreti di Longevità e Salute in Italia

Sabato 23 agosto si svolgerà la presentazione del libro “Dieta Mediterranea. Viaggio tra scienza, tradizione e sapori antichi alla scoperta del segreto della longevità”, scritto da Vincenza Gianfredi e Daniele Nucci. Gianfredi, medico igienista e professoressa, è nota per i suoi studi sulla dieta mediterranea e dialogherà con il cardiologo Gianfranco Ignone.

Saranno presenti il sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli, e il segretario generale della Fondazione Dieta Mediterranea, Domenico Rogoli, biologo nutrizionista impegnato nell’educazione alimentare fin dall’infanzia. Lo chef Alessio Greco offrirà una degustazione di piatti mediterranei, combinando tradizione e innovazione.

L’evento, con ingresso libero, avrà luogo presso l’atrio del Castello Normanno-Svevo dalle ore 20:00. L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Dieta Mediterranea in collaborazione con l’associazione RiCreAzione e la libreria Mondadori Bookstore di Mesagne, ed è patrocinata dal comune di Mesagne come parte del programma estivo.