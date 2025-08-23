26.7 C
Roma
domenica – 24 Agosto 2025
Salute

Dieta Mediterranea: Segreti di Longevità e Salute in Italia

Da StraNotizie
Dieta Mediterranea: Segreti di Longevità e Salute in Italia

Sabato 23 agosto si svolgerà la presentazione del libro “Dieta Mediterranea. Viaggio tra scienza, tradizione e sapori antichi alla scoperta del segreto della longevità”, scritto da Vincenza Gianfredi e Daniele Nucci. Gianfredi, medico igienista e professoressa, è nota per i suoi studi sulla dieta mediterranea e dialogherà con il cardiologo Gianfranco Ignone.

Saranno presenti il sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli, e il segretario generale della Fondazione Dieta Mediterranea, Domenico Rogoli, biologo nutrizionista impegnato nell’educazione alimentare fin dall’infanzia. Lo chef Alessio Greco offrirà una degustazione di piatti mediterranei, combinando tradizione e innovazione.

L’evento, con ingresso libero, avrà luogo presso l’atrio del Castello Normanno-Svevo dalle ore 20:00. L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Dieta Mediterranea in collaborazione con l’associazione RiCreAzione e la libreria Mondadori Bookstore di Mesagne, ed è patrocinata dal comune di Mesagne come parte del programma estivo.

Articolo precedente
Cinema di Venezia si schiera per la Palestina in mostra
Articolo successivo
Atalanta Champions League, inizia fase di miniabbonamenti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.