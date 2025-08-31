Dieta mediterranea: protezione contro l’Alzheimer in Italia

La dieta mediterranea si riconferma un valido strumento contro il declino cognitivo, con un nuovo studio che ne evidenzia un’efficacia ancora più sorprendente. Secondo una ricerca pubblicata su Nature Medicine, i benefici di questo regime alimentare sono accentuati in chi presenta una predisposizione genetica elevata per l’Alzheimer, in particolare i portatori della variante APOE4.

Lo studio, condotto da un team del Mass General Brigham, della Harvard TH Chan School of Public Health e del Broad Institute, ha analizzato l’impatto della dieta su chi porta la variante genetica APOE4, principale fattore di rischio genetico per l’Alzheimer. Chi possiede una copia della variante ha un rischio da tre a quattro volte maggiore di sviluppare la malattia, mentre chi ne ha due ha un rischio dodici volte superiore.

I risultati hanno mostrato che le persone che seguivano la dieta mediterranea avevano un rischio ridotto di sviluppare demenza. Questo effetto protettivo era particolarmente marcato nel gruppo di individui ad alto rischio genetico.

Per arrivare a queste conclusioni, gli scienziati hanno esaminato i dati di due studi di coorte a lungo termine: il Nurses’ Health Study, che ha seguito 4.215 donne, e l’Health Professionals Follow-Up Study, con 1.490 uomini. I ricercatori hanno valutato le abitudini alimentari, analizzato i dati genetici e monitorato nuovi casi di demenza e declino cognitivo.

Le evidenze raccolte suggeriscono che la dieta mediterranea non solo aiuta a prevenire, ma può anche attenuare un rischio considerato quasi ineluttabile. Secondo il primo autore dello studio, le strategie alimentari, in particolare la dieta mediterranea, potrebbero essere particolarmente rilevanti per gli individui a più alto rischio genetico, dimostrando l’importanza delle scelte quotidiane sulla salute del cervello.