Dieta Mediterranea: premi e ricette in Toscana

Si è svolta la premiazione del concorso “Dieta Mediterranea: il menù epigenetico”, dedicato agli studenti dell’Istituto Alberghiero Francesco Datini. Sotto la guida della Dott.ssa Stefania Capecchi, Biologa e Nutrizionista della LILT di Prato, i docenti Grani Carolina e Somigli Bernardo hanno collaborato con gli studenti per la creazione di ricette alimentari.

Le ricette sono state documentate anche attraverso fotografie delle pietanze, realizzate da Giovanni Fatighenti. Questo materiale è stato raccolto in una pubblicazione disponibile per il download gratuito sul sito della LILT di Prato all’indirizzo www.legatumoriprato.it.