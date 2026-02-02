Dieta Mediterranea Patrimonio Italia e Benefici

L’identità del giovane scudiero Egg è stata rivelata: non è un semplice bambino di Westeros, ma un Targaryen. La terza puntata della serie “A Knight of the Seven Kingdoms” segna una svolta, trasformando una semplice storia di cavalleria in un racconto che coinvolge la famiglia reale.

La dinastia Targaryen è al centro degli eventi. L’attuale re è Daeron II, noto come “Il Buono”, che unificò Westeros. Ha quattro figli. Il maggiore, Baelor, è l’erede e Primo Cavaliere; il più giovane, Maekar, è il Principe di Summerhall ed è presente al torneo di Ashford insieme ai suoi figli Aerion e al giovane Egg. Altri figli di Daeron sono Aerys e Rhaegel. Il figlio di Baelor, Valarr, soprannominato “Il Giovane Principe”, è anche lui ad Ashford.

Maekar e i suoi figli sono molto in basso nella linea di successione. Questo potrebbe spiegare parte della frustrazione e del comportamento violento del principe Aerion. La famiglia Targaryen, priva ormai di draghi, si trova in una posizione meno solida rispetto al passato. Per consolidare il potere, i matrimoni tra consanguinei sono stati abbandonati a favore di alleanze con altre grandi casate di Westeros.

Il regno si sta inoltre riprendendo dalla Ribellione Blackfyre, una guerra civile scoppiata anni prima. Il conflitto nacque dalla legittimazione dei figli bastardi del re Aegon IV e si concluse con la sconfitta del pretendente Daemon Blackfyre. La paura di nuove ribellioni spiega la presenza di così tanti principi al torneo di Ashford: la famiglia reale vuole rafforzare la propria influenza. Ora il cavaliere Dunk, per aver colpito il principe Aerion, dovrà affrontare le conseguenze di questo atto in un momento di particolare vulnerabilità per i Targaryen.