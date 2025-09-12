Dieta Mediterranea in Italia: solo il 5% la segue davvero

Solo il 5% degli adulti italiani adotta la dieta mediterranea. Questo dato, emerso da un monitoraggio condotto dall’Istituto superiore di sanità, indica che le ragioni principali non sono economiche, ma legate ai ritmi di vita frenetici e alla mancanza di tempo.

Il monitoraggio ha rivelato che solo un italiano su venti segue questo modello nutrizionale. Secondo Marco Silano, direttore del dipartimento di Malattie cardiovascolari, la mancanza di tempo è il principale ostacolo. La dieta mediterranea richiede l’acquisto quotidiano di prodotti freschi, facilmente deperibili, e tempi lunghi per la preparazione e il consumo dei pasti, che sono spesso associati alla convivialità.

La scarsa aderenza non è dunque legata a questioni economiche. Per invertire questa tendenza, è fondamentale puntare su educazione e informazione. Silano suggerisce di riscoprire il valore della lentezza, ad esempio riprendendo l’abitudine di condividere il pranzo domenicale in famiglia, un momento ormai trascurato a causa dei cambiamenti nei comportamenti sociali.

Buone notizie arrivano però dalle nuove generazioni. Gli adolescenti e i giovani adulti stanno mostrando un crescente interesse per la dieta mediterranea, prestando maggiore attenzione alla qualità dei cibi e a limitare i prodotti ultraprocessati. Questo recupero da parte dei giovani offre una speranza per il futuro della dieta mediterranea in Italia.