Dieta Mediterranea in Italia: segreti per la longevità

Mercoledì 20 agosto, Masseria Foggelle ospiterà l’evento “Una notte in masseria”, dedicato alla celebrazione della natura, del cibo e della cultura mediterranea. L’appuntamento centrale della serata sarà alle 20:00, con la presentazione del libro “Dieta Mediterranea. Viaggio tra scienza, tradizione e sapori antichi alla scoperta del segreto della longevità” di Vincenza Gianfredi.

La prof.ssa Vincenza Gianfredi, medico specialista in sanità pubblica e divulgatrice scientifica, condurrà il pubblico in un percorso che unisce evidenze scientifiche e tradizioni contadine. Si esploreranno le basi scientifiche che collegano il modello mediterraneo alla prevenzione delle malattie croniche, evidenziando pratiche quotidiane che preservano il valore culturale di questo stile di vita, come la stagionalità, la convivialità, il rispetto per la biodiversità e l’uso consapevole delle risorse locali.

Durante l’incontro, verranno forniti suggerimenti pratici per integrare la Dieta Mediterranea nella vita quotidiana, con l’opportunità di dialogare con l’autrice. Al termine, sarà possibile acquistare il libro e ricevere una dedica.

Il programma della serata prevede alle 18:00 una passeggiata campestre con il prof. Felice Suma, dal titolo “Alla scoperta della biodiversità locale”. Alle 20:00, oltre alla presentazione del libro di Gianfredi, ci sarà anche l’introduzione del progetto “Iride” a cura di Giuseppe De Siati. Infine, seguiranno stand gastronomici con prodotti tipici del luogo e musica dal vivo del gruppo “Li Stunati”.