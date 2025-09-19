Dieta Mediterranea in Calabria: salute e tradizione a Nicotera

La Calabria si distingue con la terza tappa della Taste Experience Calabria, giunta alla quinta edizione, che si è svolta a Nicotera, una città simbolo della Dieta Mediterranea e custode di un patrimonio gastronomico unico.

L’iniziativa è parte di un ciclo di eventi volti a promuovere le eccellenze agroalimentari calabresi, puntando a valorizzare i prodotti locali, i borghi autentici e le tradizioni che arricchiscono la regione. Il tema principale della giornata è la Dieta Mediterranea 4.0, un’evoluzione consapevole della tradizione alimentare, enfatizzando sostenibilità, innovazione e benessere. Nicotera, riconosciuta come capitale storica della Dieta Mediterranea, offre il contesto ideale per discutere come il cibo possa promuovere salute, identità e sviluppo locale.

Durante l’evento, esperti del settore, produttori locali, chef e rappresentanti istituzionali hanno partecipato a talk, laboratori del gusto, showcooking e degustazioni. Questa è l’occasione per scoprire i sapori autentici della Calabria, conoscere le storie di chi lavora la terra e condividere buone pratiche per un’alimentazione consapevole.

La Taste Experience Calabria è dunque un progetto culturale che mette in evidenza il legame tra cibo, territorio e comunità. Nicotera si trasforma in un palcoscenico per un racconto collettivo, dove la tradizione si rinnova e si proietta verso il futuro. Tra gli eventi in programma, si segnala una passeggiata “della longevità” alle 10, un incontro con esperti dell’Accademia Internazionale della Dieta Mediterranea alle 12:30, e un laboratorio di cucina contadina con il Gal Serre Vibonesi alle 14. La manifestazione è stata sostenuta dal Ministero dell’Agricoltura, per iniziative di rilievo nel settore agricolo e agroalimentare.