Salute

Dieta Mediterranea e Turismo Sostenibile in Italia

Si è tenuto un convegno dal titolo “Dieta Mediterranea Patrimonio Unesco: le produzioni locali e di qualità come motore per uno sviluppo turistico sostenibile” presso il TTG di Rimini. L’evento è stato coordinato da Vito Signati, esperto di Isnart e direttore di Asset, una società della Camera di Commercio della Basilicata.

Il convegno, parte del progetto Mirabilia, ha riunito enti camerali e i luoghi dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco per discutere l’importanza delle produzioni tipiche legate alla Dieta Mediterranea. Queste produzioni sono riconosciute come patrimoni immateriali e possono contribuire notevolmente alla valorizzazione delle specificità italiane e allo sviluppo turistico dei territori. Durante il dibattito, si è sottolineato come le eccellenze enogastronomiche e le produzioni tradizionali rappresentino strumenti fondamentali per promuovere un turismo di qualità e sostenibile, in particolare nelle aree coinvolte nel Progetto Speciale Mirabilia.

Hanno partecipato al panel Alessandra Arcese di Isnart, Enrico Lupi, Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, insieme a Giovanni Gennai e Pier Luigi Petrillo.

