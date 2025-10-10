Dieta Mediterranea e Salute: Un Convegno a Salerno

Domani, 10 ottobre, alle ore 17:15 presso la Fondazione EBRIS di Salerno, si svolgerà il convegno internazionale “ONE HEALTH: THE MEDITERRANEAN DIET ACROSS SCIENCE AND SUSTAINABILITY”. Questo evento segna la conclusione della quarta edizione di Percorsi nel Gusto e riunirà istituzioni, scienziati e professionisti per discutere dell’importanza della Dieta Mediterranea come strumento di prevenzione e salute pubblica, oltre che come fattore di sviluppo culturale e sostenibile.

Il convegno aprirà con un benvenuto musicale offerto dal Coro Pop a Cappella del Conservatorio “G. Martucci” di Salerno. I saluti ufficiali saranno portati dal Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, dal Sindaco di Pollica Stefano Pisani, dal Sindaco di Cetara Fortunato Della Monica, dal Direttore del Museo Vivente della Dieta Mediterranea Valerio Calabrese, dal Presidente della Fondazione Scuola Medica Salernitana Ermanno Guerra e dal Presidente dell’Ordine dei Medici di Salerno Giovanni D’Angelo.

Seguiranno le relazioni scientifiche. Il professor Ronald E. Kleinman, esperto di nutrizione pediatrica, parlerà delle tendenze e delle opportunità nella nutrizione dei bambini in Italia. Il professor Alessio Fasano affronterà il tema dell’alimentazione nei primi mille giorni di vita, mentre la dottoressa Nitida Pastor discuterà della Dieta Mediterranea come connessione tra tradizione e scienza. Infine, la dottoressa Cecilia Ricciardi Rizzo approfondirà il legame tra Dieta Mediterranea e obesità.

Il convegno si concluderà con un aperitivo a cura dello chef Gian Marco Carli, in collaborazione con il Consorzio Produttori Penisola Sorrentina DOP. Questo evento riassume il percorso di Percorsi nel Gusto, che ha coinvolto esperti e operatori del settore agroalimentare in un viaggio dal Cilento alla Costiera Sorrentina, evidenziando la Dieta Mediterranea come un patrimonio culturale e un modello di salute riconosciuto.