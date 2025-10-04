10.9 C
Roma
sabato – 4 Ottobre 2025
Salute

Dieta Mediterranea e Salute nel Cilento: Benefici e Tradizioni

Da StraNotizie
Dieta Mediterranea e Salute nel Cilento: Benefici e Tradizioni

Mangiare è fondamentale, ma farlo in modo consapevole è un’arte. La nostra alimentazione può avere un impatto significativo sulla salute e sull’ambiente.

Una dieta sostenibile deve minimizzare l’impatto ambientale, garantire la sicurezza alimentare e rispettare la biodiversità. Tuttavia, il mondo si trova di fronte a sfide gravi come la fame e la malnutrizione, evidenziate dai recenti rapporti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Nel 2023, circa 733 milioni di persone nel mondo hanno sofferto la fame, un dato allarmante che colpisce soprattutto l’Africa.

Questo paradosso di abbondanza e povertà si traduce in malattie legate all’alimentazione, come obesità, diabete e ipertensione, che minacciano la salute nei paesi più sviluppati. Il consumismo e le abitudini alimentari errate contribuiscono a questo problema, portando a una crescente mortalità per malattie non trasmissibili.

Un esempio positivo è rappresentato dalla dieta mediterranea, studiata da Ancel Keys nel Cilento. Keys, rimasto in Italia per quarant’anni, scoprì che questo modello alimentare, caratterizzato da un consumo moderato e bilanciato di alimenti freschi, ha effetti benefici sulla salute, riducendo drasticamente il rischio di malattie cardiovascolari e migliorando la qualità della vita.

Studi epidemiologici hanno dimostrato l’efficacia della dieta mediterranea nel diminuire la mortalità per malattie coronariche e nel gestire la glicemia. Inoltre, un’alimentazione ricca di frutta e verdura è associata a un miglioramento delle funzioni cognitive e relazionali.

Keys visse fino a oltre cento anni, testimoniando di persona i benefici della dieta mediterranea e contribuendo alla creazione del Museo della Dieta Mediterranea a Pioppi, un luogo dedicato all’educazione alimentare.

Articolo precedente
Festa degli Animali a Pescara: Microchip e Benedizione
Articolo successivo
Sport del 4 ottobre: le partite da non perdere in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.