Dieta Mediterranea e Salute nel Cilento: Benefici e Tradizioni

Mangiare è fondamentale, ma farlo in modo consapevole è un’arte. La nostra alimentazione può avere un impatto significativo sulla salute e sull’ambiente.

Una dieta sostenibile deve minimizzare l’impatto ambientale, garantire la sicurezza alimentare e rispettare la biodiversità. Tuttavia, il mondo si trova di fronte a sfide gravi come la fame e la malnutrizione, evidenziate dai recenti rapporti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Nel 2023, circa 733 milioni di persone nel mondo hanno sofferto la fame, un dato allarmante che colpisce soprattutto l’Africa.

Questo paradosso di abbondanza e povertà si traduce in malattie legate all’alimentazione, come obesità, diabete e ipertensione, che minacciano la salute nei paesi più sviluppati. Il consumismo e le abitudini alimentari errate contribuiscono a questo problema, portando a una crescente mortalità per malattie non trasmissibili.

Un esempio positivo è rappresentato dalla dieta mediterranea, studiata da Ancel Keys nel Cilento. Keys, rimasto in Italia per quarant’anni, scoprì che questo modello alimentare, caratterizzato da un consumo moderato e bilanciato di alimenti freschi, ha effetti benefici sulla salute, riducendo drasticamente il rischio di malattie cardiovascolari e migliorando la qualità della vita.

Studi epidemiologici hanno dimostrato l’efficacia della dieta mediterranea nel diminuire la mortalità per malattie coronariche e nel gestire la glicemia. Inoltre, un’alimentazione ricca di frutta e verdura è associata a un miglioramento delle funzioni cognitive e relazionali.

Keys visse fino a oltre cento anni, testimoniando di persona i benefici della dieta mediterranea e contribuendo alla creazione del Museo della Dieta Mediterranea a Pioppi, un luogo dedicato all’educazione alimentare.