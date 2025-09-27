Dieta Mediterranea e Salute: Il Patto di Brindisi

Questo fine settimana iniziano le Giornate Europee del Patrimonio, un’importante manifestazione culturale sostenuta dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea. Contestualmente, si celebra l’Appia Day, un evento dedicato alla Via Appia, riconosciuta come patrimonio dell’umanità dall’Unesco, gestito dal Ministero della Cultura.

In questo ambito, si terrà una lectio magistralis del professor Antonio Capurso, geriatra e ex docente all’Università di Bari, organizzata dalla Fondazione Dieta Mediterranea in collaborazione con la rete delle associazioni Regina Viarum e il Santa Spazio Culturale. La conferenza offrirà un’interessante panoramica sulla storia della dieta mediterranea e i suoi effetti positivi sulla salute, partendo dall’antica Roma fino ai giorni nostri.

All’evento interverranno diversi rappresentanti, tra cui il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, Doretto Marinazzo, coordinatore della rete delle associazioni “Regina Viarum”, Angelo Faggiano, vicepresidente della Fondazione Dieta Mediterranea, e Francesco Mauro, segretario del Santa Spazio Culturale. La conduzione sarà affidata alla giornalista Silvia Di Dio. L’incontro si svolgerà oggi alle 17:30 presso il Santa Spazio Culturale – Ex convento di Santa Chiara, situato vicino al duomo di Brindisi.

L’architetto Antonio Bruno, delegato della Fondazione per Brindisi, ha sottolineato l’importanza della città come punto di raccordo tra l’Appia e la via Egnatia e il suo ruolo nella storia della produzione agro-alimentare. Domenico Rogoli, segretario generale della Fondazione, ha evidenziato il ruolo centrale di Brindisi nello sviluppo della Dieta Mediterranea e l’importanza della collaborazione con la rete delle associazioni.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito.