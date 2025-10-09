19.4 C
Salute

Dieta Mediterranea e salute: evento a Milano per l’Agenda 2030

Il 13 ottobre a Milano si terrà un convegno per discutere l’importanza della Dieta Mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Si svolgerà alle 14:30 nella Sala di Rappresentanza dell’Università degli Studi di Milano. L’incontro, intitolato “Mediterranean Diet: a tool for the Agenda 2030”, si concentra su come la dieta possa essere un modello di sostenibilità sociale, ambientale ed economica, oltre che un semplice regime alimentare.

La Dieta Mediterranea è un insieme di conoscenze, pratiche e tradizioni che vanno dalla coltivazione alla preparazione dei cibi, fino alla valorizzazione del paesaggio. Questa visione olistica ne fa uno strumento efficace per la prevenzione e l’educazione alimentare, contribuendo a obiettivi dell’Agenda ONU 2030 come la salute, la riduzione delle disuguaglianze e la lotta contro la povertà alimentare.

Durante il convegno parteciperanno rappresentanti della LILT, dell’Osservatorio Dieta Mediterranea, di ASMEL, dell’UNI, della FNOB, dell’ASL di Caserta e del CIHEAM, che discuteranno delle opportunità offerte dalla dieta per migliorare i sistemi alimentari locali.

Sarà presentata la nuova prassi di riferimento UNI/PdR 170:2024, che fornisce linee guida per valorizzare la Dieta Mediterranea come modello di sostenibilità alimentare. Questa prassi sarà utile per enti locali, scuole e ristorazione collettiva.

Infine, particolare attenzione verrà data all’educazione alimentare nelle scuole, affinché diventi parte integrante dei curricula. ASMEL presenterà i risultati del progetto “mensa scolastica a metro zero”, volto a promuovere l’uso di prodotti locali e la lotta contro la povertà alimentare, dimostrando come la Dieta Mediterranea possa supportare politiche pubbliche più inclusive e sostenibili.

