Dieta mediterranea e salute cerebrale: il potere della MIND

La dieta mediterranea torna ad attirare l’attenzione della comunità scientifica. Non solo è benefica per il cuore, ma svolge anche un ruolo fondamentale nella protezione del cervello dall’invecchiamento. Una recente ricerca pubblicata su JAMA Network Open ha evidenziato che la dieta MIND, una sua variante studiata specificamente per la salute cerebrale, può ridurre il rischio di patologie degenerative come la demenza e la perdita di memoria.

La dieta MIND, che sta per Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay, è frutto dell’unione tra due regimi alimentari già noti: la dieta mediterranea, ricca di frutta, verdura, legumi, pesce e olio d’oliva, e la dieta DASH, sviluppata per combattere l’ipertensione. Questo modello alimentare enfatizza cibi che favoriscono la salute del cervello, come verdure a foglia verde, frutti di bosco, frutta secca, cereali integrali, legumi, pollame e pesce, limitando invece alimenti meno salutari come carni rosse, formaggi grassi e cibi fritti.

Precedenti studi avevano già collegato la dieta MIND a un minor rischio di Alzheimer e declino cognitivo. Tuttavia, la novità di questa ricerca è il suo focus sulla sclerosi ippocampale, una condizione che colpisce l’ippocampo, l’area del cervello dedicata alla memoria. Lo studio ha coinvolto 809 partecipanti, di cui il 10% presentava segni di sclerosi ippocampale. Coloro che seguivano più da vicino la dieta MIND mostravano una riduzione del 22% nella probabilità di sviluppare questa condizione.

Tuttavia, gli studiosi avvertono che le evidenze sono osservazionali e che non si può parlare di un legame diretto di causa-effetto, poiché fattori come lo stile di vita e la genetica possono influenzare i risultati. La ricerca continua per chiarire quali alimenti della dieta MIND abbiano il maggiore impatto sulla salute cerebrale.