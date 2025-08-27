Dieta mediterranea e salute cerebrale: combatti la demenza

Negli ultimi anni, la ricerca ha approfondito il legame tra alimentazione e salute del cervello, dimostrando che la dieta può influenzare il rischio di malattie neurodegenerative come demenza e Alzheimer. Uno studio internazionale ha evidenziato che la dieta mediterranea, seguita con regolarità, riduce il rischio di declino cognitivo, soprattutto nei soggetti con predisposizione genetica.

La dieta mediterranea è stata riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale, e non si limita a un elenco di cibi, ma integra alimentazione, convivialità e uno stile di vita sano. Si basa sull’uso di olio extravergine d’oliva, abbondanza di frutta, verdura, legumi e cereali integrali, e un consumo moderato di pesce, carne bianca e latticini.

Numerosi studi epidemiologici hanno dimostrato che chi adotta questo modello alimentare ha un rischio inferiore di sviluppare declino cognitivo. Ricerche cliniche, come lo studio PREDIMED, hanno confermato che una dieta arricchita con olio extravergine o frutta secca protegge la funzione cognitiva.

I meccanismi biologici alla base di questi benefici includono la riduzione dell’infiammazione e dello stress ossidativo, grazie a nutrienti come polifenoli e omega-3 presenti in alimenti chiave. Inoltre, la salute cardiovascolare influenzata dalla dieta mediterranea migliora anche il flusso sanguigno al cervello.

Persone con predisposizioni genetiche alla demenza possono trarre comunque beneficio da questo regime alimentare, che aiuta a ritardare l’insorgenza dei sintomi. Non si tratta solo di un’alimentazione, ma di un vero e proprio strumento di prevenzione.

Per adottare la dieta mediterranea, si suggerisce di utilizzare olio extravergine d’oliva, consumare pesce regolarmente e aumentare l’assunzione di verdure e legumi, oltre a mantenere uno stile di vita attivo e sociale.