Dieta mediterranea e psoriasi, ecco i sorprendenti effetti

Uno studio recente ha messo in evidenza i benefici della dieta mediterranea per la salute, in particolare per chi soffre di psoriasi. Questo tipo di alimentazione è basato su cibi vegetali, come frutta, verdura, cereali integrali e frutta secca, e include grassi salutari come l’olio d’oliva, con un consumo limitato di latticini e carni rosse.

Il lavoro, pubblicato su JAMA Dermatology, ha coinvolto esperti principalmente spagnoli e ha scoperto che seguire la dieta mediterranea può ridurre i sintomi della psoriasi di almeno il 75% nei pazienti affetti da questa malattia cutanea, che provoca macchie rosse coperte di desquamazione.

Per lo studio, è stato condotto un trial clinico randomizzato su 38 pazienti con psoriasi da lieve a moderata. La metà dei partecipanti ha seguito la dieta mediterranea per 16 settimane, mentre l’altra metà ha mantenuto la propria alimentazione abituale. I risultati hanno mostrato che quelli che avevano seguito la dieta Mediterranea hanno riportato un miglioramento significativo nei sintomi, senza una perdita di peso rilevante.

In aggiunta, i pazienti che hanno adottato la dieta mediterranea hanno notato miglioramenti nella qualità della vita, un sonno migliore e una riduzione dell’ansia. Questi effetti possono essere attribuiti alle proprietà antinfiammatorie e cardiometaboliche della dieta, che influenzano direttamente i processi biologici correlati ai sintomi della psoriasi.

Lo studio suggerisce che, oltre alle terapie tradizionali, una dieta equilibrata e salutare possa rappresentare un valido complemento nel trattamento della psoriasi, contribuendo a migliorare la salute generale dei pazienti.