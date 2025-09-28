Dieta mediterranea e prevenzione in Italia: salute e ricerca

La prevenzione, la ricerca scientifica e la valorizzazione della dieta mediterranea sono stati i temi principali del congresso internazionale “La Gastroenterologia ad Agrigento nel 2025”, organizzato dall’associazione Ambrosia e che ha riunito esperti di fama mondiale nella città dei Templi.

Il dibattito si è concentrato sull’obesità, considerata da Maurizio Vinti, gastroenterologo e organizzatore dell’evento, una delle sfide più urgenti per la sanità pubblica. In Italia, si stimano circa 6 milioni di obesi e 16 milioni di persone in sovrappeso. Vinti ha sottolineato che l’obesità aumenta il rischio di diabete, malattie cardiovascolari e disturbi osteoarticolari, evidenziando l’importanza di uno stile di vita sano e di un’alimentazione equilibrata.

I lavori del congresso hanno esplorato anche i temi più innovativi della ricerca, come il ruolo del microbioma intestinale, la prevenzione dei tumori gastrici e del colon e le tecniche mini-invasive per il trattamento di lesioni di stomaco e pancreas. Inoltre, sono state discusse le modalità di gestione delle patologie croniche, come la stipsi e la malattia diverticolare.

Guido Costamagna, direttore del centro malattie gastrointestinali dell’Isola Tiberina Gemelli di Roma, ha evidenziato che il congresso non ha trattato solo aspetti tecnici e farmacologici, ma anche comportamentali, mettendo in risalto la dimensione globale della prevenzione. Peter Malfertheiner, professore all’Università LMU di Monaco, ha riconosciuto Agrigento come un importante punto di riferimento per la gastroenterologia internazionale.

Infine, la chirurgia digestiva è stata discussa da Carmelo Sciumè, primario di Chirurgia al San Giovanni di Dio, che ha evidenziato la possibilità di trattamenti non invasivi per il cancro del colon retto. L’ultima giornata del congresso ha unito scienza e cultura gastronomica, con una degustazione di prodotti tipici siciliani, sottolineando il valore della dieta mediterranea per la salute e l’identità.