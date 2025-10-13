Dieta Mediterranea e obesità infantile: l’Italia in crisi

L’Italia, pur essendo la patria della Dieta Mediterranea, ha perso di vista il suo significato reale. Questo stile alimentare è diventato un simbolo culturale da esibire, ma non viene tradotto in iniziative pratiche. Inoltre, il nostro Paese ha uno dei tassi più elevati di obesità infantile in Europa occidentale, con circa un bambino su tre tra i 6 e i 9 anni in sovrappeso o obeso, mentre le istituzioni restano in silenzio quando si tratta di alimentazione e salute pubblica.

Mentre molte nazioni adottano misure come tasse sullo zucchero e etichettature per l’alimentazione consapevole, in Italia si tende a difendere i grandi marchi alimentari. L’educazione alimentare, fondamentale per affrontare questi problemi, è in gran parte trascurata e affidata a iniziative sporadiche e inefficaci.

Il 13 ottobre si parlerà di Dieta Mediterranea a Milano, evidenziando che essa rappresenta un modello sostenibile che va oltre l’aspetto culinario e abbraccia valori come l’agricoltura, il consumo consapevole e la salute. Per attuare questo approccio, è necessaria una visione nazionale che riunisca salute, ambiente e educazione, con un ruolo attivo del Ministero della Salute.

Nel contesto italiano, il dibattito sull’alimentazione è confuso e pieno di notizie false, che distorcono la realtà e alimentano paura tra i consumatori. La disinformazione colpisce in particolare i cittadini e i più giovani, privandoli di strumenti educativi fondamentali.

È essenziale istituire una legge che tuteli il diritto al cibo, collegando salute, educazione e produzione. Solo così la Dieta Mediterranea potrà diventare un vero strumento legislativo e non solo un concetto da utilizzare a fini di marketing.