Dieta mediterranea e demenza: una chiave per la prevenzione

L’adozione di una dieta mediterranea può contribuire a ridurre il rischio di demenza, soprattutto nelle persone con una predisposizione genetica alla malattia di Alzheimer. Questa scoperta proviene da uno studio condotto da esperti del Mass General Brigham, della Harvard T.H. Chan School of Public Health e del Broad Institute del MIT e di Harvard, pubblicato su Nature Medicine.

La ricerca ha evidenziato che coloro che possiedono due copie della variante genetica APOE4, legata a un aumento del rischio di Alzheimer fino a 12 volte, traggono benefici maggiori dalla dieta mediterranea rispetto a chi ha un rischio genetico più basso. Gli studiosi hanno esaminato i dati di 4.215 donne del Nurses’ Health Study e 1.490 uomini dell’Health Professionals Follow-Up Study, seguiti nel tempo. Attraverso questionari sulle abitudini alimentari e analisi di metaboliti nel sangue, è emerso che chi segue un regime alimentare simile a quello mediterraneo presenta un rischio ridotto di demenza e un rallentamento del declino cognitivo. Effetti protettivi significativi sono stati osservati in chi è a maggiore rischio genetico, suggerendo che la dieta possa contrastare l’impatto negativo dei geni associati all’Alzheimer.

La dieta mediterranea è attualmente l’unico modello alimentare dimostrato in modo causale essere benefico per le funzioni cognitive. Lo studio ha anche considerato i metaboliti ematici, che offrono importanti indicazioni su come la dieta influisca sui processi biologici legati alla salute cognitiva. I risultati suggeriscono che strategie alimentari specifiche potrebbero diventare strumenti efficaci per la prevenzione della demenza, in particolare per le persone con maggiore rischio genetico.

Tuttavia, gli autori avvertono che il campione analizzato comprendeva soprattutto individui di origine europea e con alto livello di istruzione, rendendo necessarie ulteriori ricerche su popolazioni più varie. Sebbene l’analisi genetica e metabolomica offra nuove prospettive per predire il rischio di Alzheimer, queste tecniche non sono ancora integrate nella pratica clinica quotidiana.