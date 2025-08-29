26.7 C
Dieta mediterranea e declino cognitivo: scoperta dall’Italia

La ricerca scientifica continua a esplorare nuove strategie per prevenire il declino cognitivo, e una delle più promettenti è la dieta mediterranea. Uno studio recente condotto da ricercatori americani ha evidenziato che questo regime alimentare, caratterizzato da un alto consumo di olio d’oliva, frutta, verdura e pesce, può ridurre notevolmente il rischio di demenza, in particolare nelle persone a rischio genetico per l’Alzheimer.

Al centro della ricerca pubblicata su Nature Medicine si trova il gene apolipoproteina E (APOE), associato a un maggiore rischio di sviluppare la malattia. Le persone con una copia della variante APOE4 presentano un rischio 3-4 volte superiore, mentre chi ne ha due copie vede il rischio aumentare fino a 12 volte rispetto a chi non la possiede. L’ereditarietà dell’Alzheimer può raggiungere l’80%. La dottoressa Yuxi Liu, prima autrice dello studio, ha dichiarato di voler esaminare come i benefici della dieta potessero variare in base ai diversi background genetici.

I ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 4.200 donne del Nurses’ Health Study, seguite dal 1989, e anche dati di 1.500 uomini dell’Health Professionals Follow-Up Study. Hanno utilizzato questionari alimentari per valutare i modelli dietetici a lungo termine e analizzato campioni di sangue per identificare metaboliti.

I risultati indicano che chi seguiva la dieta mediterranea aveva un rischio inferiore di demenza e un declino cognitivo più lento. Nonostante i limiti del campione, principalmente di origine europea, questi risultati offrono la possibilità di personalizzare la prevenzione della demenza in base al profilo genetico. Indicazioni future potrebbero mirare a specifici metaboliti attraverso la dieta, trasformando il patrimonio culinario italiano in una forma di medicina preventiva.

