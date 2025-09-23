23.6 C
Roma
martedì – 23 Settembre 2025
Salute

Dieta Mediterranea e Cooperazione: un Ponte tra Italia e Giappone

Da StraNotizie
Dieta Mediterranea e Cooperazione: un Ponte tra Italia e Giappone

Legacoop Agroalimentare ha recentemente partecipato a una missione in Giappone per promuovere la Dieta Mediterranea come modello di sviluppo sostenibile e innovativo. Questo evento si è svolto in occasione della Settimana del Protagonismo della Regione Emilia Romagna all’Expo di Osaka 2025, evidenziando l’importanza del sistema cooperativo nella filiera agroalimentare.

Durante la missione sono state presentate le esperienze e il valore della produzione cooperativa italiana, sottolineando il forte legame con la Dieta Mediterranea. Il vicepresidente di Legacoop Agroalimentare ha dichiarato che la partecipazione all’Expo conferma il ruolo cruciale del movimento cooperativo nello sviluppo internazionale, capace di favorire sostenibilità e accesso a nuovi mercati.

La delegazione ha partecipato a eventi significativi, tra cui convegni e degustazioni, per rafforzare il dialogo con il Giappone, un mercato sempre più interessato ai prodotti biologici italiani. Il 20 settembre, durante un convegno internazionale, rappresentanti italiani e giapponesi si sono confrontati sulle opportunità offerte dalla cooperazione. La direttrice generale di Legacoop Agroalimentare ha presentato il Manifesto Cooperativo della Dieta Mediterranea, un documento che integra valori di cooperazione e tradizione agroalimentare.

Il 21 settembre, si è tenuto un evento dedicato alla Dieta Mediterranea, che ha posto in evidenza la sua importanza come modello di sviluppo. Infine, il 22 settembre un evento di networking ha facilitato incontri B2B tra imprese italiane e giapponesi, creando opportunità commerciali. Questa missione si inserisce in un lungo percorso di scambi con il Giappone e continua a promuovere i valori della cooperazione e della Dieta Mediterranea come ponte culturale e strumento di diplomazia economica.

Il Manifesto della Dieta Mediterranea stabilisce dieci punti chiave, tra cui dignità, mutualità e sostenibilità, che mirano a promuovere un consumo consapevole e a sostenere i produttori locali.

Articolo precedente
Novità Netflix: il ritorno di Alice in Borderland e altri titoli
Articolo successivo
Olimpiadi Invernali Milano Cortina: opportunità di lavoro unica
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.