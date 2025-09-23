Dieta Mediterranea e Cooperazione: un Ponte tra Italia e Giappone

Legacoop Agroalimentare ha recentemente partecipato a una missione in Giappone per promuovere la Dieta Mediterranea come modello di sviluppo sostenibile e innovativo. Questo evento si è svolto in occasione della Settimana del Protagonismo della Regione Emilia Romagna all’Expo di Osaka 2025, evidenziando l’importanza del sistema cooperativo nella filiera agroalimentare.

Durante la missione sono state presentate le esperienze e il valore della produzione cooperativa italiana, sottolineando il forte legame con la Dieta Mediterranea. Il vicepresidente di Legacoop Agroalimentare ha dichiarato che la partecipazione all’Expo conferma il ruolo cruciale del movimento cooperativo nello sviluppo internazionale, capace di favorire sostenibilità e accesso a nuovi mercati.

La delegazione ha partecipato a eventi significativi, tra cui convegni e degustazioni, per rafforzare il dialogo con il Giappone, un mercato sempre più interessato ai prodotti biologici italiani. Il 20 settembre, durante un convegno internazionale, rappresentanti italiani e giapponesi si sono confrontati sulle opportunità offerte dalla cooperazione. La direttrice generale di Legacoop Agroalimentare ha presentato il Manifesto Cooperativo della Dieta Mediterranea, un documento che integra valori di cooperazione e tradizione agroalimentare.

Il 21 settembre, si è tenuto un evento dedicato alla Dieta Mediterranea, che ha posto in evidenza la sua importanza come modello di sviluppo. Infine, il 22 settembre un evento di networking ha facilitato incontri B2B tra imprese italiane e giapponesi, creando opportunità commerciali. Questa missione si inserisce in un lungo percorso di scambi con il Giappone e continua a promuovere i valori della cooperazione e della Dieta Mediterranea come ponte culturale e strumento di diplomazia economica.

Il Manifesto della Dieta Mediterranea stabilisce dieci punti chiave, tra cui dignità, mutualità e sostenibilità, che mirano a promuovere un consumo consapevole e a sostenere i produttori locali.