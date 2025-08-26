Dieta Mediterranea e Alzheimer: la scienza parla chiaro in Italia

La Dieta Mediterranea si conferma alleata nella lotta contro l’Alzheimer, secondo un recente studio pubblicato su Nature Medicine. Questa dieta è nota per le sue proprietà benefiche nella prevenzione di malattie croniche e nel rallentamento dell’invecchiamento cellulare. La ricerca evidenzia come sia particolarmente efficace nel contrastare il declino cognitivo, in particolare nei soggetti geneticamente predisposti.

Condotta da esperti del Mass General Brigham, della Harvard T.H. Chan School of Public Health e del Broad Institute, lo studio ha coinvolto oltre 5.000 persone, di cui 4.215 donne e 1.490 uomini. I partecipanti, seguiti per diversi decenni, hanno completato questionari sulle loro abitudini alimentari e sono stati monitorati attraverso analisi del sangue per valutare i metaboliti. I risultati mostrano che coloro che seguono una dieta simile alla Dieta Mediterranea sono meno inclini a subire un declino cognitivo associato all’Alzheimer. Inoltre, per i portatori della variante genetica APOE4, la dieta risulta addirittura più vantaggiosa.

Questa ricerca offre importanti conferme sui legami tra la Dieta Mediterranea e la riduzione dello stress ossidativo. Tuttavia, è un primo passo per ulteriori studi volti a esplorare come specifiche modifiche alimentari possano incidere sulla demenza.

Nonostante la nostra tradizione gastronomica, gli italiani stanno diventando sempre più a rischio. I dati recenti dell’Istituto Superiore di Sanità evidenziano un aumento del consumo di alimenti ultraprocessati. Ciò indica una crescente difficoltà a seguire le raccomandazioni della Dieta Mediterranea.

Per mantenere un’alimentazione sana, la Piramide Alimentare Mediterranea suggerisce di optare per una dieta a base vegetale, ricca di frutta, verdura, legumi e cereali integrali, limitando carni rosse e zuccheri aggiunti.