Dieta Mediterranea come terapia: presentate le linee guida

La Dieta Mediterranea (DM) ha dimostrato un impatto significativo nella prevenzione, cura e riabilitazione di diverse patologie. Le evidenze scientifiche supportano l’adozione della DM in contesti clinici e per varie patologie, portando all’elaborazione delle prime Linee Guida, promosse da importanti istituzioni come la Fondazione Dieta Mediterranea e la Società Italiana Nutrizione artificiale e metabolismo (SINPE).

Il documento affronta dieci domande che riguardano l’efficacia della DM nella riduzione della mortalità e nella sua sostenibilità, risultando da un’analisi della letteratura scientifica mediante il contributo di oltre 20 società scientifiche e stakeholder. Le linee guida includono oltre 50 raccomandazioni sui benefici della DM in ambito cardiovascolare, oncologico, neurologico e metabolico, e sulla sua rilevanza per la salute degli anziani e delle donne in gravidanza.

La DM è riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio culturale, e le nuove linee guida mirano a rafforzarne il ruolo nella promozione della salute pubblica. Essa rappresenta un vero e proprio stile di vita, caratterizzato da un alto consumo di alimenti vegetali, olio d’oliva e attività fisica regolare, promuovendo valori di convivialità e rispetto per la diversità.

I benefici della DM si estendono a diverse malattie, riducendo il rischio di malattie cardiovascolari, oncologiche, metaboliche e migliorando la salute neurocognitiva. Inoltre, la dieta contribuisce alla salute ossea e muscolare negli anziani, al benessere materno-infantile e offre benefici economici, migliorando la qualità della vita e riducendo i costi sanitari.