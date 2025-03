Dieta mediterranea come farmaco? Ecco le prime linee guida con raccomandazioni e benefici

La dieta mediterranea (Dm) è raccomandata come un fattore fondamentale nella prevenzione e gestione di diverse malattie. Le nuove Linee guida, sviluppate da enti come la Fondazione dieta mediterranea e l’Istituto superiore di sanità (Iss), forniscono oltre 50 raccomandazioni riguardo al suo impatto su patologie cardiovascolari, oncologiche, metaboliche e neurologiche. Queste linee guida rispondono a domande sulla sua efficacia, sostenibilità e benefici economici, rivolgendosi a professionisti della salute e decision makers.

La Dm non rappresenta solo un regime alimentare, ma un vero stile di vita sano e sostenibile, caratterizzato da un alto consumo di alimenti vegetali, olio d’oliva e pratiche di consumo consapevole. Promuove valori come convivialità, ospitalità e rispetto per l’ambiente. I benefici per la salute includono la riduzione della mortalità cardiovascolare, la diminuzione del rischio di vari tumori, miglioramenti nel controllo glicemico e nella salute neurocognitiva, nonché effetti positivi sulla salute ossea e muscolare negli anziani.

In ambito economico, l’adesione alla Dm è associata a una migliore qualità della vita e a una riduzione dei costi sanitari. Questi risultati dimostrano il valore della dieta mediterranea come strumento di prevenzione e promozione della salute pubblica, supportato da un’ampia evidenza scientifica. Commenti da esperti, come Marco Silano e Nicola Veronese, sottolineano l’importanza della Dm non solo come patrimonio culturale ma anche come modello alimentare efficace per affrontare le malattie cronico-degenerative contemporanee.