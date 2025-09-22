Dieta mediterranea biologica vs convenzionale: i benefici in Italia

Un recente studio clinico dell’Università Tor Vergata ha analizzato gli effetti della dieta mediterranea biologica rispetto a quella convenzionale. Dopo un periodo di sole quattro settimane, il gruppo che seguiva la dieta biologica ha mostrato un microbiota intestinale più sano e una maggiore presenza di batteri benefici.

I benefici osservati non si limitano al microbiota: si è riscontrato anche un miglioramento del metabolismo, una riduzione dell’infiammazione e un potenziamento delle difese immunitarie. Sebbene non ci siano state variazioni significative nel peso corporeo, le analisi suggeriscono che il corpo funzioni meglio “internamente”.

Questi risultati supportano l’idea che la qualità degli alimenti sia fondamentale per la salute, talvolta anche più delle sole calorie ingurgitate.